Criança de 5 anos morre afogada em igarapé no interior do Pará (Foto: Reprodução)

Uma criança morreu afogada em um igarapé no último domingo (03), próximo de onde morava, na zona rural de Tailândia.

Davi Luiz Benicio da Costa, de 5 anos, era natural de Tailândia, mas morava em uma vila perto do rio Acará, divisa entre os dois municípios.

O menino estava no igarapé com os dois irmãos, por volta das 17h30, quando se afogou. O corpo foi encontrado cerca de três horas após o afogamento.

