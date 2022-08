Foragido é preso dentro de ônibus pela PRF de Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – Na tarde de terça-feira (9), por volta de 15h, a PRF de Santarém, em fiscalização de rotina, abordou um ônibus, na BR-163, Km 995; após consulta, constatou que um de seus passageiros possuía mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor, expedido pelo tribunal de Justiça do Estado do Pará, com tipificação penal de tentativa de homicídio e ameaça.

