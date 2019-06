Homem é morto a facadas no garimpo São José em Jacareacanca

(Imagens: via whatsapp) – O crime aconteceu neste domingo (16) no garimpo São José, região garimpeira de Jacareacanga, no Pará.

De acordo com informações, Lourenço de Oliveira foi morto com aproximadamente 25 facadas, as quais foram desferidas por um homem de pre nome Joel.

Segundo pessoas que moram neste garimpo, os dois homens envolvidos no caso estariam bebendo e usando drogas, quando iniciou-se uma discussão sem motivo aparente, ocasionando a morte de Lourenço. O corpo da vítima foi removido e trazido para o IML de Itaituba para os devidos procedimentos.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, que é de difícil acesso. O autor do crime evadiu-se do local e encontra-se foragido.

Fonte: Blogs Jhonny Notícias e Jean da Garapeira

