Criança morre após comer salsicha; pais estão internados

Criança morre após comer salsichas e batatas frita. | Foto: Reprodução

Menina de 2 anos morreu após comer salsichas e batatas fritas. Entenda o que aconteceu!

Higiene e qualidade são dois pontos essenciais para a comercialização de alimentos de preparação rápida, sejam eles manipulados em casa, em restaurantes ou outros estabelecimentos públicos.

Um dos grandes vilões desse tipo de alimento é o “botulismo”, doença causada pela ingestão de alimentos contaminados. Sua toxina é uma das mais potentes que se conhece e nos casos mais graves, a morte ocorre no período de três a cinco dias.

Uma menina de apenas 2 anos morreu após ingerir um prato tipicamente colombiano chamado salchipapa, que consiste na junção de salsichas e batatas fritas. Os pais da criança também passaram mal e estão internados em estado grave. O caso ocorreu em La Guajira, na Colômbia, no último domingo (24).

Antonella Beleño Guerra e os pais, identificados como Álvaro Beleño, 34, e Lilibeth Guerra, 24, foram internados com forte desconforto depois de terem ingerido os alimentos possivelmente estragados.

A menina teria chegado com vida ao hospital, mas morreu pouco após receber atendimento da equipe médica. Embora os médicos tenham confirmado sinais de intoxicação nos três pacientes, o resultado definitivo para apurar as causas da morte ainda são aguardados. As autoridades também avaliam a situação para determinar se a intoxicação está diretamente relacionada ao consumo dos alimentos mencionados ou outras causas.

A população do município de La Guajira demonstrou comoção com o caso, visto que uma família inteira foi afetada.

Fonte: Correio Braziliense e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/15:25:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...