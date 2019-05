Criança morre com suspeita de H1N1 em Redenção

Hospítal Regional Público do Araguaia: criança vítima de gripe (Foto:Reprodução/Agência Pará)-Segundo a Sespa, também foi confirmado que outra criança e uma mulher estão internadas com sintomas da doença no município

Uma criança morreu com suspeita de H1N1 no Hospital Regional do Araguaia, em Redenção, sudeste do Pará. Além disso, uma mulher e uma criança estão internadas com sintomas da doença no mesmo hospital. As informações foram divulgadas, nesta quarta-feira (15), pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

De acordo a Secretaria, o hospital público recebeu três pacientes, uma mulher adulta e duas crianças, vindos de um hospital particular do município com diagnóstico inconcluso sobre o H1N1.

Já no Hospital Regional de Redenção, uma das crianças acabou morrendo sem que houvesse tempo hábil para a colete de material que pudesse ser analisado para identificar qual vírus das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) que causou a morte. As outras duas pacientes seguem internadas com quadro estável.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...