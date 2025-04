Os rios da Amazônia e a relação com a tecnologia a serviço da navegação e proteção

(Foto: Divulgação) – Em ano de COP 30 em Belém, os rios da região também estão sendo observados e estudados por especialistas do mundo todo, mas suas peculiaridades necessitam de profissionais e tecnologias especializadas, como os oferecidos pelo serviço da praticagem.

Na manhã do dia 16 de agosto de 2024, pilotos e marinheiros a serviço da Praticagem da Barra do Pará resgataram três tripulantes de um empurrador que naufragou nas proximidades do Complexo Portuário de Vila do Conde. Duas balsas carregadas com madeiras estavam atreladas ao empurrador, sendo que uma naufragou e a segunda estava à deriva com os tripulantes. Foi por meio do Centro de Operações que a Barra do Pará recebeu o chamado de socorro e encaminhou uma lancha para o resgate. Os tripulantes receberam os primeiros socorros e apoio na Base Operacional, em Arrozal, município de Barcarena, no Pará.

Em outro momento, 13 pescadores foram resgatados de duas embarcações que naufragaram na manhã do dia 22 de maio de 2023, no litoral de Curuçá, no nordeste do Pará. O salvamento foi realizado por duas lanchas da Barra do Pará, por meio da base de apoio operacional localizada na comunidade Vista Alegre, em Marapanim. A embarcação pesqueira estava naufragando às proximidades do Farol de Curuçá. Todos os pescadores foram resgatados e levados para a comunidade Vista Alegre.

O que esses dois eventos têm em comum? Nos dois casos, tanto os tripulantes quanto os pescadores foram salvos por causa da logística eficiente e dos Centros de Operações da Barra do Pará que funcionam de forma ininterrupta para atender com segurança as manobras dos práticos na Zona de Praticagem 03. Essa infraestrutura permite que a empresa coopere com a Autoridade Marítima de forma rápida e eficaz quando acionada em situações de emergência, como salvamento marítimo, salvaguarda da vida humana e proteção do meio ambiente.

Um centro operacional da Barra do Pará está localizado em Belém e o outro em Vista Alegre, na comunidade de Marapanim, no Pará. Trata-se de um sistema centralizado que coordena e monitora as manobras dos práticos, garantindo que os navios entrem e saiam com segurança nos rios e portos da região.

“O Centro de Controle proporciona um monitoramento constante das condições de navegação em tempo real, coordenando os práticos e garantindo que eles atuem de forma eficaz, principalmente em áreas de risco, como portos movimentados, rios com bancos de areia ou águas turbulentas. Possuímos um moderno sistema que emite sinais de boias, faróis e faroletes a todos os navegantes. Esse tipo de balizamento virtual foi o primeiro a ser implementado em todo o Brasil”, afirma o Diretor Presidente da empresa, Luiz Carlos Veloso.

Otimização das Rotas e Eficiência Operacional

Os profissionais que atuam nos Centros de Operações da Barra do Pará são responsáveis por receber as solicitações de atendimento aos navios, monitorar a movimentação das embarcações e fornecer as informações de apoio necessárias ao serviço do prático, como tráfego esperado e dados ambientais. Isso resulta em uma maior eficiência das manobras, otimizando tempo e aumentando a capacidade operacional dos portos.

“Trabalho no Centro de Operações da Praticagem da Barra há 15 anos e tem sido uma experiência gratificante e desafiadora, na mesma proporção. No início, apesar de não saber muito sobre a área, procurei o máximo de informações disponíveis e foi como a descoberta de um mundo novo. Com o tempo, percebi a importância de me especializar para aprimorar minhas habilidades e oferecer um serviço ainda melhor. O que acho mais interessante é o dinamismo no recebimento de informações, o que torna a nossa jornada desafiadora no âmbito logístico, tendo que otimizar o serviço com as adversidades climáticas. Com o Centro de Operações da Barra do Pará a comunidade marítima local tem mais um aliado na segurança da navegação, na proteção do meio ambiente e dos rios da Amazônia”, afirma Bruno Leal, supervisor de Centro de Operações.

Sobre a Barra do Pará

A Barra do Pará atua na Zona de Praticagem 03 (ZP3), que abrange Belém e o Complexo Portuário de Vila do Conde e adjacências, conforme as normas da Marinha do Brasil, que regulamentam o serviço de Praticagem, em conformidade com a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA). A atividade é fiscalizada pela autoridade marítima, por meio das normas e procedimentos da Capitania do Portos da Amazônia Oriental – NPCP 2022.

Atividade essencial à navegação na Amazônia, a praticagem tem importância, também, para a própria segurança ambiental e prevenção de acidentes nas áreas de navegação. De forma isolada ou em cooperação com os órgãos públicos, a empresas tem atuação constante na realização de salvamentos, inclusive de pescadores envolvidos em acidentes e naufrágios, colaborando para a segurança da navegação e salvaguarda da vida humana nos rios. Além disso, a Barra do Pará realiza diversas outras ações na área da saúde, meio ambiente e geração de renda.

Fonte: Raphaela Aguiar – Agência Eko e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/04/2025/15:05:23

