Crianças se arriscam ao pegar ‘carona’ em lancha no Pará

(Foto:Reprodução) – Flagrante aconteceu em trecho do rio Tocantins que fica entre os municípios de Tucuruí e Cametá. Marinha disse que vai abrir investigação do caso.

Um grupo de criança foi flagrado se arriscando ao pegar carona em uma embarcação no rio Tocantins, no Pará. A ação foi registrada por um passageiro na sexta-feira (4). Marinha do Brasil disse que vai abrir investigação para o caso.

De acordo com as imagens, as crianças aproveitam quando a embarcação está saindo do porto para se posicionarem na parte de trás. Quando o lancha inicia a navegação elas ficam agarradas umas às outras, próximas às hélices, e vão “surfando” pela água.

Segundo testemunhas, as lanchas encostam nos trapiches que ficam entre os municípios de Tucuruí e Cametá. No momento que os veículos começam a andar, as crianças se agarram e seguem viagem com a lancha em alta velocidade.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que uma equipe de inspeção naval será enviada ao local para colher maiores informações, orientar e notificar os proprietários e comandantes da embarcação envolvida.

A Marinha ressalta ainda que cabe ao comandante da embarcação coibir esse tipo de situação, não devendo iniciar a navegação sem a devida segurança de todos.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...