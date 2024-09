Gusttavo Lima faz 1º show após prisão revogada e fala em honestidade no PA: ‘Faça o certo, o errado todo mundo faz’

Foto: Reprodução | Apresentação ocorreu em Marabá, no sudeste do Pará, nesta sexta-feira (27). Sertanejo é um dos alvos da Operação Integration, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo apostas online.

O cantor Gusttavo Lima retomou na noite desta sexta-feira (27) a agenda de shows em Marabá, no sudeste do Pará, após a revogação do mandado de prisão preventiva decretado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) contra ele.

O sertanejo é um dos alvos da Operação Integration, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casas de apostas online (as “bets”). A ordem de prisão foi determinada no dia 23 e revogada no dia seguinte.

Ao fim da apresentação na cidade, ele se dirigiu ao público e falou sobre honestidade e salvação:

“A tua honestidade te salvará. Seja certo, seja justo, seja honesto pra que quando tudo parecer desmoronar só tua honestidade te salvará. […] Faça o certo, o errado todo mundo já faz”, disse.

A apresentação na cidade de Marabá ocorreu durante a 4ª edição do Plus Festival. O sertanejo cantou os seus principais hits, entre eles a canção “Ficha Limpa”.

No palco, Gusttavo Lima agradeceu a presença e o carinho dos fãs e lembrou que realiza shows na cidade há bastante tempo. Em muitos momentos, ele foi ovacionado pelo público.

Após a apresentação desta sexta em Marabá, o cantor realiza mais um show no estado neste sábado (28), em Parauapebas, no sudeste do Pará.

Fonte: G1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/2024/07:40:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...