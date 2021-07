Criciúma vence o Fluminense em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

O Fluminense decepcionou mais uma vez e foi derrotado por 2 a 1 pelo Criciúma, nesta quarta-feira. A partida no Heriberto Hulse foi válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Criciúma foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Hygor. No segundo tempo, os donos da casa ampliaram a vantagem, com Felipe Martins. No entanto, Abel Hernández marcou para o Fluminense e deu números finais a partida.

As duas equipes voltam a se enfrentar neste sábado, no Maracanã. O Fluminense joga por uma vitória simples para avançar. Já o Criciúma entra em campo com a vantagem do empate.

O jogo – O duelo começou equilibrado, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, tanto Criciúma quanto Fluminense só finalizavam de fora da área. A primeira boa chance aconteceu somente aos 29 minutos. Após cruzamento na área, Hygor apareceu de surpresa, mas não conseguiu fazer a finalização.

A partir dai, o Criciúma passou a dominar o jogo. Tanto que os donos da casa criaram uma série de boas jogadas, mas paravam nas defesas de Marcos Felipe. De tanto insistir, os catarinenses abriram o placar aos 39 minutos. Eduardo arriscou de fora da área e Hygor, sem querer, desviou a bola enganando o goleiro do Fluminense.

O revés fez o Fluminense avançar nos minutos finais. Contudo, o Criciúma soube segurar a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou esboçando uma pressão. Os cariocas chegaram a levar perigo nos primeiros minutos, mas viram o Criciúma aproveitar os espaços no ataque. Os donos da casa aumentaram a vantagem aos 20 minutos. Dudu foi derrubado na área por Egídio e o árbitro marcou pênalti após consultar o VAR. Felipe Martins cobrou sem chance para Marcos Felipe.

Só que o Fluminense conseguiu reagir aos 25 minutos. O árbitro marcou pênalti em Luccas Claro e Abel Hernández diminuir o marcador para os cariocas.

Na parte final, os visitantes seguiram tendo mais posse de bola, mas pouco incomodou a zaga do Criciúma. Com isso, os donos da casa mantiveram a vantagem para o confronto de volta, no Maracanã.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Gabriel Teixeira/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...