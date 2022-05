Criminosos disfarçados de policiais assaltam casa no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Não há informações se a polícia conseguiu localizar algum dos bandidos. (As informações são Portal Debate, com Roma News).

(Foto: Reprodução) – Três homens, ainda não identificados, assaltaram uma casa na rua Areia Branca, no bairro da Marambaia, em Belém, capital do estado do Pará, na tarde de quarta-feira (4). Os suspeitos estavam disfarçados de policiais.

