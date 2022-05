PRF apreende moto adulterada e condutor é autuado por receptação culposa em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na manhã de quarta-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal em Santarém ao realizar rondas ostensivas, abordou uma motocicleta modelo Honda Titan 125 cc ostentado cor vinho e sem placa de identificação nas imediações da comunidade do Tabocal, km 995 da BR-163, em Santarém.

A equipe, logo após iniciar o procedimento de identificação veicular, observou que o veículo apresentava o motor com a numeração de identificação suprimida, além do número do chassi do referido veículo remeter a uma motocicleta de cor azul registrada no estado do Amazonas.

Conforme informou a PRF, o condutor ao ser questionado afirmou que o vendedor entregaria os documentos do veículo após a quitação do valor referente à compra. No entanto, esse documento nunca foi entregue e o comprador ainda tentou reaver o valor da compra e a devolução do veículo ao antigo proprietário, mas não teve êxito.

A partir das informações acima, foi constatada, a princípio, a ocorrência de receptação culposa e adulteração de sinal de veículo automotor. Diante da suspeita, o veículo foi levado à delegacia de Polícia Civil de Santarém, a fim de serem realizados os procedimentos cabíveis ao caso. (Com informações PRF de Santarém).

Jornal Folha do Progresso em 05/05/2022/16:37:24

