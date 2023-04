Crivella é condenado a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder econômico na eleição de 2020

Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio — Foto: Reprodução/TV Globo

Decisão é em primeira instância, e o ex-prefeito, hoje deputado federal, informou que vai recorrer.

A Justiça Eleitoral condenou a chapa do então candidato à reeleição à prefeitura Marcelo Crivella (Republicanos), hoje deputado federal, por abuso de poder econômico nas eleições de 2020.

A decisão, de quarta-feira (13), é pela inelegibilidade por 8 anos. A defesa de Crivella informou que vai recorrer e que a sentença não tem efeito imediato. Ao menos até o julgamento do recurso, o ex-prefeito pode ser candidato.

A Ação de Investigação Eleitoral Judicial foi proposta pelo atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), que também era candidato (na época, pelo DEM) e acabou vencendo o pleito.

A acusação é sobre a aplicação irregular dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha na disseminação de notícias falsas. Isto porque, segundo a decisão, panfletos foram distribuídos pela chapa de Crivella descrevendo Paes como defensor do “kit gay” nas escolas e da legalização do aborto e das drogas.

A decisão impõe ainda que a vice da chapa, a tenente-coronel do Exército Andréa Firmo, devolva R$ 42.499,50 aos cofres públicos. Este foi, segundo a decisão, o valor gasto para confecção dos panfletos.

Paes celebra a decisão

Pelas redes sociais, Paes comemorou a decisão: “Aqui se faz, aqui se paga! Mentir e espalhar fake news é crime! Demora, mas vem! Mentirosos, se preparem porque eu sou teimoso. Vou até o fim para a verdade ser restabelecida!”, postou.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do g1 Rio em 14/2023/16:23:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...