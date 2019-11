CRM do Pará investiga caso de mulher que deu à luz em calçada de Belém

Imagem retirada de vídeo que circula nas redes sociais e mostra mulher que deu à luz em calçada de Belém; CRM investiga o caso — Foto: Reprodução

Vídeo que circula nas redes sociais mostra mulher desmaiada em calçada. Pessoas que veem a mulher relatam que ela estava próximo de um hospital e não recebeu atendimento.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mãe desmaiada em uma calçada após dar à luz a seu filho, o recém nascido está chorando no chão. Pessoas que veem a mulher relatam que ela estava próximo de um hospital no bairro da Campina, em Belém, e não recebeu atendimento. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará disse que vai apurar o fato.

Nas imagens ninguém aparece ajudando a mãe ou a criança. É possível ouvir o bebê chorando muito jogado na chão, a mãe parece estar desacordada. Enquanto isso, quem registra a cena relata que a mãe não foi atendida pelos hospital.

O hospital não se manifestou sobre o caso. Um funcionário da unidade confirmou que a situação aconteceu próximo do hospital e que mãe e filho estariam internados lá. O G1 tenta contato com familiares da mulher.

Em nota o CRM-PA, disse ainda que todas as denúncias que chegam ao conhecimento do CRM-PA são apuradas em conformidade com o Código de Processo Ético Profissional, observando rigorosamente o sigilo processual e o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Por: G1 PA

