Policial é esfaqueado após intervir em briga de casal em Novo Progresso

O investigador da Policia Civil , Victor Nascimento Correa (IPC), foi esfaqueado após intervir em uma briga de casal próximo sua residência em Novo Progresso.(Foto:WhatsApp)

Conforme relatou o IPC Vitor, se encontrava em sua casa com a família, quando começou uma briga em uma residência próxima a sua. Os ânimos estavam exaltados entre o casal, gritos eram ouvidos nas proximidades. Victor Correa de posse de arma funcional, foi até ao local, com a finalidade de cessar a briga entre o casal, e evitar um possível crime.

Após intervir na briga do casal, os ânimos foram controlados pelo investigador, que levou o nacional Antônio Ferreira Lima até sua casa, quando foi surpreendido por Antônio de forma covarde e traiçoeira, de posse de uma faca desferiu perfurações nas costas do investigador, que ainda teve sua arma tomada naquele momento tenso. Houve luta corporal entre os dois, Antônio ainda conseguiu efetuar disparos com a arma do IPC, e em seguida evadiu-se do local. Antonio levou arma do policial com 15 capsulas, a policia procura pelo acusado.

O investigador foi socorrido rapidamente e levado ao Hospital Municipal de Novo Progresso, e passa bem. Policiais Civis e Militares do município e região estão à procura de Antônio, que poderá ser preso a qualquer momento.

Após tomar conhecimento do fato, o Superintendente da Policia Civil do Tapajós; delegado Vicente Gomes deslocou uma equipe da Policia Civil de Itaituba para dar apoio aos policiais de Novo Progresso, que também vão receber apoio do delegado Francimar de Castelo dos Sonhos. Até o fechamento desta reportagem Antônio autor da tentativa de homicídio contra o investigador Victor Correa não tinha sido preso.

Fonte: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA 15ª/ RISP

