Cruz da primeira missa no Brasil, há 525 anos, estará em Belém (PA)

Símbolo de fé visitará várias cidades brasileiras | Divulgação/CNBB

A cruz utilizada na primeira missa celebrada em território brasileiro, há exatos 525 anos, segue sua peregrinação por cidades brasileiras como parte das comemorações do evento que marcou o início da história do catolicismo no Brasil. Após as celebrações em São Paulo, o símbolo religioso percorreu, nesta quarta-feira (16), cidades do Vale do Paraíba, região turística também conhecida como Vale da Fé.

Durante a manhã, a cruz histórica passou por Cachoeira Paulista e Aparecida, dois dos mais importantes centros religiosos do país. À tarde, chegou a Guaratinguetá, encerrando sua passagem pelo estado de São Paulo. Até o dia 26 de abril, o objeto sagrado visitará outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Belém e Salvador, além de retornar, ao final da peregrinação, para Braga, em Portugal.

Em Cachoeira Paulista, a cruz foi acolhida no Santuário Pai das Misericórdias, sede da comunidade Canção Nova. Participou do Santo Terço da Madrugada, às 6h, e da missa das 7h, celebrada pelo padre Omar Raposo de Sousa, do Santuário Cristo Redentor, um dos responsáveis pela vinda da relíquia ao Brasil. A celebração teve transmissão pela TV Canção Nova e pelo YouTube da comunidade.

De lá, a cruz seguiu para Aparecida, onde foi celebrada outra missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, presidida pelo arcebispo Dom Orlando Brandes, que descreveu a cruz como um “grande presente de Páscoa”. Mais de 7 mil pessoas acompanharam a transmissão pelo YouTube da TV Aparecida.

Durante a celebração, padre Omar mencionou que inicialmente acreditava que a cruz fosse do tamanho da retratada no famoso quadro “A Primeira Missa no Brasil”, de Victor Meirelles. No entanto, ao chegar a Braga, em Portugal, se surpreendeu com sua pequena dimensão — cerca de 40 centímetros, feita em ferro fundido e sem ornamentações.

A cruz original foi trazida ao Brasil pelos frades que acompanhavam Pedro Álvares Cabral e utilizada na missa celebrada em 26 de abril de 1500, na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia, conduzida pelo frei Henrique de Coimbra.

A peregrinação faz parte do evento “Brasil com Fé – Celebrando os 525 Anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz”, promovido pelo Movimento Brasil com Fé, pelo Santuário Cristo Redentor (RJ) e pelo Instituto Redemptor. O movimento, criado há cerca de quatro anos, busca fortalecer o turismo religioso, promover o diálogo inter-religioso e defender a liberdade de crença.

A última parada da cruz em São Paulo foi no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, onde uma terceira missa do dia foi celebrada, às 15h, com transmissão pela rádio Frei Galvão.

Próximas paradas da cruz pelo Brasil:

17/04: Rio de Janeiro e Petrópolis (RJ)

18/04: Porto Alegre (RS)

19/04: Maricá e Rio de Janeiro (RJ)

20/04: Rio de Janeiro (RJ) – Domingo de Páscoa

21 a 23/04: Brasília (DF)

23 e 24/04: Belém (PA)

25/04: Bahia (BA)

26/04: Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália (BA) – celebração oficial dos 525 anos

27/04: Retorno a Braga, em Portugal

Fonte: DOL / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/09:05:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...