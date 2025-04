Anvisa torna obrigatória receita para Ozempic e similares

Ozempic está entre remédios que serão vendidos apenas com receita | Divulgação

Os produtos vinham sendo vendidos em farmácias sem a exigência de retenção da prescrição.

Nesta quarta-feira (16), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu que medicamentos como Ozempic, Wegovy e Saxenda, comumente utilizados para emagrecimento, só poderão ser vendidos mediante retenção da receita médica.

A medida busca reforçar o controle sobre o uso desses medicamentos, que originalmente são indicados para o tratamento de diabetes tipo 2.

Apesar de já serem classificados com tarja vermelha, esses produtos vinham sendo vendidos em farmácias sem a exigência de retenção da prescrição, o que gerou preocupações na comunidade médica.

A decisão da Anvisa vem na esteira de um alerta feito pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que recentemente divulgou uma carta pedindo maior rigor no controle desses medicamentos.

Na nota, médicos expressaram preocupação com a automedicação e os riscos de efeitos adversos em pacientes que utilizam os remédios sem o devido acompanhamento profissional.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/10:03:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...