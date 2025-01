Foragido da justiça reage ao ser capturado em Belterra-PA

(Foto: Reprodução) – O 35º Batalhão de Polícia Militar realizou a prisão de um foragido da justiça na Comunidade Ramal do Limão da BR-163 em Belterra.

Durante rondas, foi visualizado Donizete Linhares Lima em posse de uma faca que atentou contra a guarnição da Polícia Militar. Contra ele, havia um mandado de prisão pela prática de homicídio expedido pela 3ª Vara de Execução Penal de Santarém.

De acordo com as informações, para conter o acusado foi necessário efetuar disparo, devido o indivíduo ter partido para cima dos militares. Em seguida, Donizete foi algemado para resguardar a integridade física da equipe policial e do próprio devedor da lei.

Após atendimento no Hospital Municipal de Belterra, Donizete foi liberado para ser conduzido em acompanhamento da PM à 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém.

Portanto, a apresentação e cumprimento do mandado de prisão foi efetuado e nesta terça-feira (14) deverá ser transferido à Penitenciária Silvio Hall de Moura, o Cucurunã.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/14:34:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...