Cruzeiro perde para o lanterna Oeste e segue distante do G4 da Série B

O acesso do Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro está cada vez mais improvável.

Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari perdeu por 1 a 0 para o lanterna Oeste, no Independência, no encerramento da 34ª rodada da Série B. Com o resultado, a Raposa segue distante do G4 da competição.

Com o resultado, o Cruzeiro caiu para a 13ª colocação e continua com 44 pontos, oito a menos que o CSA, que abre a zona de acesso. O Oeste, por sua vez, está na 20ª posição com apenas 26 pontos.

As duas equipes retornam aos gramados no próximo sábado, também pela Série B. Enquanto o Cruzeiro visita o Juventude, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, o Oeste recebe o Confiança, às 21h, na Arena Barueri.

Como já era de se esperar, o Cruzeiro começou mandando na partida. Antes dos dez minutos do primeiro tempo, a Raposa já havia criado duas boas chances, ambas em cobrança de falta. Na primeira, Rafael Sobis parou no goleiro Caíque França. Já na segunda, o atacante tirou tinta da trave esquerda do Oeste.

O camisa 23 também foi responsável pelas outras duas chances dos mandantes antes do intervalo. Aos 32 minutos, Sobis recebeu passe de Adriano dentro da área, limpou a marcação e finalizou de pé esquerdo no alto, mas Caíque França fez uma grande defesa. Dois minutos depois, o arqueiro fez mais uma intervenção em cobrança de falta.

Na primeira vez em que chutou com perigo, o time paulista abriu o placar. Aos 40 minutos, Raí Ramos recebeu pela direita e cruzou na medida para o atacante Fábio, que subiu nas costa de Manoel e testou firme para balançar as redes.

Na segunda etapa, o Cruzeiro se lançou ao ataque em busca da virada. Aos 10 minutos, Machado recebeu e finalizou forte de fora da área, acertando a trave de Caíque França. Três minutos depois, o goleiro do Oeste fez mais uma boa defesa em chute de Rafael Sobis, dessa vez de dentro da área.

A principal oportunidade na etapa final, no entanto, foi criada pelos visitantes. Aos 33 minutos, Raí Ramos puxou rápido contra-ataque e saiu na cara do goleiro Fábio. O lateral bateu rasteiro, e o arqueiro cruzeirense impediu o segundo gol paulista.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Haddad/assessoria)

