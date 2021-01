Pescadores encontram corpo de homem concretado dentro de tambor

(Foto:Crédito: GCMFron) – Dois pescadores encontraram o corpo de um homem dentro de um tambor na terça-feira (12), no córrego São João, em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai. De acordo com a polícia, os dois homens acionaram a corporação depois de avistarem um galão de plástico azul, onde dentro havia um corpo concretado. As informações são do G1.

A Polícia Civil fez uma perícia no local e o corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal para uma possível identificação.

Ainda conforme a polícia, há informações de que várias pessoas estão desparecidas dos dois lados da fronteira. Por isso, a investigação deverá envolver policiais brasileiros e paraguaios.

Da Redação Istoé

13/01/21 – 11h42

