Cuiabá atropela Flamengo na Arena Pantanal e sobe na tabela do Brasileirão

Na volta de Pedro, o Flamengo perdeu para o Cuiabá por 3 a 0, neste domingo, na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota é um golpe duplo para o Rubro-Negro. O clube carioca perdeu a chance de se aproximar e ainda viu o Botafogo ampliar a vantagem, além de ver quebrada a sequência de invencibilidade.

O Flamengo, com 31 pontos, continua na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Cuiabá pulou para 28 pontos e está na oitava colocação, sonhando com o G-6, grupo que leva à Libertadores.

O Cuiabá foi superior no primeiro tempo. Logo aos três minutos, Raniele roubou a bola e bateu da entrada da área. A bola foi para fora, com perigo. Dois minutos depois, Matheus Cunha foi exigido, em chute de Fernando Sobral.

O Flamengo encontrava dificuldade na saída de bola e também para criar. A primeira finalização carioca foi aos 21 minutos. David Luiz arriscou da intermediária. Walter defendeu com segurança. A exigência para cima de Matheus Cunha era maior. Aos 22, ele espalmou finalização de Raniele.

O goleiro rubro-negro apareceu bem de novo aos 34 minutos. Rikelme ficou com a sobra, na área, e chutou no canto. Matheus Cunha mandou para escanteio. O Flamengo foi levar perigo aos 47 minutos. Varela cruzou da direita e Ayrton Lucas aparou para Pedro. O centroavante emendou uma bicicleta, que quase achou Gerson, mas foi para fora. O primeiro tempo carioca foi ruim.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com uma alteração. Allan entrou no lugar de Ayrton Lucas. Thiago Maia, assim, foi para a lateral esquerda. O Cuiabá marcou com 30 segundos da etapa final. Após bola levantada para a área, David Luiz não conseguiu cortar e Matheus Alexandre, livre na direita, fez 1 a 0.

O Cuiabá ampliou aos oito minutos. Clayson tabelou com Deyverson, invadiu a área, limpou a marcação e chutou: 2 a 0. Sampaoli, aos 14, fez mais duas mudanças. Ele colocou Wesley e Bruno Henrique. Saíram Varela e Cebolinha. O Fla quase diminuiu com Luiz Araújo. O atacante levou a bola para o meio e chutou colocado. Walter salvou, aos 18 minutos.

O Flamengo pressionava, mas sem sucesso e ainda era vulnerável na defesa. Wellington Silva, que entrou no lugar de Clayson, fez jogada pela direita e cruzou para Deyverson fazer 3 a 0. Carrasco do Fla na Libertadores de 2021, pelo Palmeiras, o centroavante voltou a castigar o clube carioca.

Aos 50 minutos, Pedro teve chance de diminuir, mas demorou a finalizar e tentou de calcanhar. Walter defendeu. O Cuiabá venceu o clube carioca pela primeira vez na história.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/07:48:29

