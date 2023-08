Atlético-MG vence São Paulo e Scolari tem 1ª conquista após assumir time

O São Paulo perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0 na tarde deste domingo, no estádio do Morumbi, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marcou a reestreia do atacante Lucas, que entrou em campo na volta do intervalo, e estabeleceu uma sequência de cinco jogos sem vitórias da equipe treinada por Dorival Júnior.

Hulk abriu o placar para o Atlético-MG logo no início do jogo, em cobrança de falta de muito longe, acertando o ângulo do goleiro Rafael. No segundo tempo, Pavón, de pênalti, ampliou para o Galo. Lucas derrubou Patrick dentro da área, originando a penalidade máxima.

Com esse resultado, o São Paulo ficou na oitava posição do Brasileiro, com 26 pontos conquistados. Já o Galo subiu para a 10ª colocação, com 24 unidades.

Agora, o São Paulo volta a entrar em campo contra o San Lorenzo, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto será na próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília).

O primeiro tempo não teve grandes emoções no Morumbi. O Galo abriu o placar logo aos quatro minutos, com o atacante Hulk, em cobrança de falta no ângulo do goleiro Rafael. A partir daí, o São Paulo passou a dominar a posse de bola, enquanto o Atlético-MG especulou nos contragolpes.

Aos 16 minutos, Rodrigo Nestor conseguiu arrancada por dentro e finalizou para fora, passando perto da meta do Galo. Pouco tempo depois, Diego Costa subiu sozinho em cobrança de escanteio, mas cabeceou para defesa tranquila de Matheus Mendes.

O Galo teve boa chance de ampliar na reta final do primeiro tempo, com Hulk. O atacante ganhou dividida de Beraldo, arrancou e foi travado no último minuto por Diego Costa.

O segundo tempo começou favorável para o São Paulo, com a entrada de Lucas na vaga de Talles Costa. O Tricolor passou a ser ainda mais ofensivo e quase abriu o placar aos 18 minutos, em cobrança de falta do novo camisa 7. Logo em seguida, Calleri acertou a trave após cruzamento de Caio Paulista.

Aos 20 minutos, quando parecia questão de tempo para o São Paulo empatar, Lucas calçou Patrick dentro da área e cometeu pênalti. Na batida, Pavó deslocou o goleiro Rafael e ampliou para o Galo.

O gol atleticano “murchou” a equipe do São Paulo e a torcida presente no Morumbi. O Galo por pouco não marcou o terceiro gol com Hulk, que recebeu passe de Patrick na pequena área e chutou por cima. Os mandantes ainda esboçaram uma pressão final, mas não fizeram o suficiente para ir às redes do Atlético.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/07:50:14

