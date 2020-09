Cuiabá busca nesta 4ª feira reabilitação na Série B contra o lanterna CSA

Sem vencer a três rodadas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cuiabá já está em Maceió, onde irá enfrenta o CSA nesta quarta-feira à noite, no estádio Rei Pelé.

Este duelo é válido pela terceira rodada da competição, já que na época quase todo o grupo da equipe alagoana testou positivo para o Coronavírus.

De líder do torneio de acesso, o ‘Dourado’ caiu um pouco na tabela de classificação, ocupando no momento a sétima colocação com 15 pontos ganhos. No último jogo, o time da capital mato-grossense ficou num simples empate sem gols diante do Figueirense na Arena Pantanal.

Antes, havia sido derrotado pelo Vitória de 4 a 2 e igualdade de 1 a 1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. O compromisso de amanhã é a oportunidade para que o time treinado por Marcelo Chamusca volte a figurar entre os quatro primeiros colocados.

O CSA é o lanterna da Segundona com apenas quatro pontos somados. Chamusca ressalta à importância de tirar proveito da instabilidade do adversário para conquistar mais um resultado positivo fora de casa. No próximo sábado, o Cuiabá irá encarar o Oeste.

Fonte:A Gazeta (foto: assessoria/arquivo)

