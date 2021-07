PM é espancado até a morte após desentendimento em bar

Fonte: Da redação Data de publicação: 26/07/2021 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Imagens das câmeras de segurança do local mostram o momento em que o PM se desentende com dois homens. Nas imagens dá para ver que o PM tenta acertar um soco em um dos homens, erra e se inicia a pancadaria. A vítima foi atingida com golpes de cadeira e chutes na cabeça.

You May Also Like