Flamengo vence o Botafogo e reassume a liderança do Carioca

O Flamengo mostrou força nesta quarta-feira ao vencer por 2 a 0 o Botafogo, no Nilton Santos.

Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 12 pontos e reassumiram a liderança do Campeonato Carioca. Já os alvinegros sofreram o primeiro revés na temporada e seguem com seis, na sétima posição.

O Flamengo dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo à frente após gol de Rodrigo Muniz. No segundo tempo, o Botafogo tentou equilibrar, mas ficou com um jogador a menos após expulsão de Kanu. Os rubro-negros aproveitaram a vantagem e marcaram o segundo, com Hugo Moura.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Boavista, neste sábado, em Bacaxá. No domingo, o Botafogo encara o Nova Iguaçu, no mesmo local.

O jogo – O clássico começou equilibrado. O Botafogo tentou ter a posse de bola nos primeiros minutos, mas viu o Flamengo passar a ter o controle. No entanto, nenhuma das equipes conseguia criar bons lances de gol.

O Flamengo perdeu um importante jogador logo no início. O atacante sentiu um problema na virilha em sua primeira disputa de bola e foi substituído por Rodrigo Muniz. O atacante entrou e teve a primeira chance de marcar no Nilton Santos, aos 21 minutos. Matheuzinho foi lançado e cruzou para Rodrigo Muniz chutar sobre o travessão.

Só que dois minutos depois, o Flamengo abriu o placar. Os rubro-negros aproveitaram saída de bola errada do Botafogo e Michael mandou para Rodrigo Muniz na área. O atacante ganhou de Marcelo Benevenuto e tocou na saída de Douglas Borges.

O revés foi sentido pelos alvinegros. Tanto que o Flamengo aumentou o domínio da partida. Michael teve a chance de ampliar aos 28 minutos, mas o atacante parou em boa defesa de Douglas Borges

Nos minutos finais, o panorama do clássico não mudou. O Flamengo seguiu melhor e quase marcou novamente com Michael. O Botafogo ainda buscou avançar, mas não incomodou Hugo Souza. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Botafogo veio com novidades, mas o Flamengo continuou tendo o controle do jogo. Tanto que nos primeiros minutos, João Gomes acertou o travessão e depois obrigou Douglas Borges a fazer duas boas defesas.

O Botafogo só conseguiu criar sua primeira chance na partida aos 15 minutos. Após cobrança de falta na área, a zaga cortou mal e Matheus Babi se esticou para finalizar em cima de Hugo Souza. No rebote, Renê chegou antes de Kanu e salvou o que seria o empate.

Quando os alvinegros estavam equilibrando o clássico, acabaram ficando com um jogador a menos. O zagueiro Kanu fez falta em Rodrigo Muniz e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

A partir daí, o clássico ficou aberto. O Flamengo continuou em busca do ataque, mas via o Botafogo também avançar com intensidade.

Na parte final, os rubro-negros decretaram a vitória no Nilton Santos. Aos 39 minutos, Hugo Moura acertou chute forte da entrada da área, sem chance para Douglas Borges. Assim, o Flamengo acabou com a chance do Botafogo no clássico.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)

