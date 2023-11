Cuiabá goleia o Bahia e se afasta da zona de rebaixamento no Brasileirão

O Cuiabá está muito perto de garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro por mais uma temporada. Há pouco, a equipe venceu o Bahia, um adversário direto na briga contra o rebaixamento, e chegou aos 44 pontos na competição.

O jogo foi disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Mesmo jogando fora de casa, o Cuiabá não tomou conhecimento do adversário e ganhou por 3 a 0. Deyverson, Isidro Pitta e Ronald Lopes fizeram os gols do Dourado.

Com a vitória, o Cuiabá se recupera na competição e volta a conquistar um resultado positivo após duas rodadas. Agora, está em 10º lugar, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Já o Bahia, por outro lado, se complicou. Na 15ª posição, o time do técnico Rogério Ceni amarga a segunda derrota consecutiva e permanece com 37 pontos — mesma pontuação que Vasco e Cruzeiro, primeiro clube dentro do Z4, mas que tem dois jogos a menos.

Na próxima rodada, o Cuiabá recebe o Fortaleza, às 17h30 (de Mato Grosso) de domingo (12), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Ao mesmo tempo, o Bahia encara o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova.

O jogo – A primeira grande chance da partida foi criada pelo Bahia. Logo aos nove minutos, a bola foi desviada após cobrança de escanteio e Cauly quase alcançou para empurrar para o fundo do gol. A resposta do Cuiabá veio aos dez, em furada de Deyverson, e aos 11, em cabeçada de Raniele.

O Dourado conseguiu abrir o placar aos 21, com Deyverson, de pênalti. Após confusão da defesa baiana, o centroavante ficou com a bola e finalizou de calcanhar. Camilo Cándido, que estava na jogada, impediu o gol com a mão e acabou sendo expulso. Na cobrança, o ex-jogador do Palmeiras bateu no meio e marcou.

Ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, Acevedo recebeu passe de Rezendo dentro da área e chutou cruzado para grande defesa de Walter. No rebote, Luciano Juba finalizou em cima da marcação mato-grossense.

Na volta do intervalo, o Cuiabá chegou a ampliar a vantagem logo no primeiro minuto. Após chutão de Alan Empereur, Clayson fez o 2 a 0. No entanto, o tento foi anulado por impedimento de Deyverson, que participa da jogada.

Aos 14, o Bahia quase ficou com dois a menos em campo. Vitor Hugo foi expulso após falta em Derik Lacerda. Porém, com o auxílio do VAR, o árbitro voltou atrás devido a um toque de mão do jogador do Dourado no princípio do lance.

A equipe de Mato Grosso ampliou a vantagem aos 31 minutos da etapa complementar. Isidro Pitta recebeu de Derik Lacerda e saiu de trás do meio campo. O paraguaio bateu na saída do goleiro Marcos Felipe, que chegou a tocar na bola, mas não impediu o segundo gol visitante.

Por fim, aos 52, o Cuiabá sacramentou a vitória fora de casa. Após cobrança de escanteio do Bahia, Wellington Silva puxou o contra-ataque desde antes do meio de campo e apenas rolou para Ronald Lopes, então, apenas empurrar para o fundo do gol.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/16:59:15

