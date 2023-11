Grêmio vira sobre o Botafogo com três de Suárez e tira Palmeiras da vice-liderança do Brasileiro

Nesta quinta-feira, o Grêmio venceu o Botafogo por 4 a 3, de virada, em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca saiu na frente, mas levou a virada na segunda etapa, com três gols de Luis Suárez, que colocou o Tricolor Gaúcho na vice-liderança, na frente do Palmeiras e empatado com o próprio Botafogo.

Com o resultado, o Grêmio chegou a 59 pontos e igualou a pontuação de Botafogo e Palmeiras. O time de Renato Gaúcho passou o Verdão e assumiu a segunda colocação, por ter uma vitória a mais. Com um jogo a mais que o Fogão, o Tricolor Gaúcho não assumiu a liderança pelo saldo de gols.

O primeiro tempo foi agitado. O Botafogo abriu o placar com Diego Costa, mas viu o Grêmio empatar em seguida, com Everton Galdino. Os alvinegros voltaram a ficar a frente após gol de Junior Santos. O segundo tempo seguiu movimentado. Os cariocas ampliaram com Marlon Freitas no início, mas os gaúchos reagiram novamente em seguida e empataram com dois gols de Luís Suárez. O uruguaio estava inspirado e virou para dar números finais ao confronto.

Na próxima rodada, o Botafogo terá confronto contra o Bragantino, neste domingo, em Bragança Paulista. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Corinthians, em Porto Alegre.

O jogo – A partida começou movimentada em São Januário. O Botafogo pressionou nos primeiros minutos e abriu o placar aos cinco. Diego Costa aproveitou cruzamento, matou no peito e chutou para a rede. No entanto, o Grêmio respondeu aos oito, em sua primeira chegada. Everton Galdino foi lançado e finalizou sem chance para Lucas Perri.

Após o revés, o Botafogo voltou a ter o domínio da partida. Junior Santos quase marcou aos 19 minutos, em chute próximo do gol. Em seguida, Marlon Freitas cabeceou com perigo. De tanto insistir, os donos da casa chegaram ao segundo aos 28. Diego Costa foi lançado na área e chutou para defesa de Gabriel Grando. No entanto, Junior Santos apareceu para pegar o rebote e mandar para a rede.

O Grêmio tinha dificuldade em avançar, mas quase empatou novamente aos 37 minutos. Lucas Besozzi fez boa jogada e chutou para boa defesa de Lucas Perri. Na cobrança de escanteio, o goleiro alvinegro salvou a equipe em duas oportunidades, após cabeceio de Carballo e finalização de Suárez. Assim, o Botafogo conseguiu manter a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Botafogo não deu tempo para o Grêmio buscar uma reação e marcou com menos de um minuto. Marlon Freitas aproveitou cruzamento e finalizou sem chance para Gabriel Grando. Só que assim como na etapa inicial, o Grêmio marcou em seguida. Aos quatro, Luís Suárez ficou com a bola na área e mandou para a rede.

Os visitantes se animaram com o gol e chegaram ao empate aos sete, novamente com Luís Suárez. O uruguaio foi lançado na área e finalizou na saída de Lucas Perri.

Mesmo após o empate, o Grêmio se manteve melhor em campo. No entanto, o Botafogo ainda buscava os avanços, mas pecava no setor ofensivo. Os gaúchos foram premiados pela postura e chegaram a virada aos 23 minutos. Luís Suárez tabelou com Villasanti e finalizou para a rede para marcar seu terceiro na partida.

O Botafogo foi obrigado a avançar após a virada. No entanto, os alvinegros sentiram o revés e não conseguiam criar boas chances. O Grêmio também diminuiu o ritmo e passou a administrar o resultado. Mesmo assim, os gaúchos quase ampliaram mais uma vez com Luís Suárez. Desta vez, o uruguaio mandou sobre o travessão. Depois, Nathan Fernandes fez grande jogada, deu um lençol em Marçal e mandou perto do gol.

Nos minutos finais, o Grêmio seguiu mantendo a posse de bola. Com isso, os gaúchos impediram uma pressão do Botafogo para garantir os três pontos em São Januário.

