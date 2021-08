Cuiabá leva gol de pênalti e perde para o Grêmio em jogo atrasado do Brasileiro

Em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá foi derrotado pelo Grêmio, há pouco, na Arena Pantanal. A partida terminou 1 a 0 para o Tricolor Gaúcho, e o único gol foi marcado por Borja, de pênalti.

Com o resultado, o Cuiabá não se movimenta na tabela e permanece em 16º, com 17 pontos. O Grêmio, por outro lado, segue na zona de rebaixamento, com 13 pontos e em 19º lugar.

O próximo compromisso do Cuiabá, válido pela 17ª rodada, será no domingo (22), contra o vice-líder da competição, o Palmeiras. O jogo será no Allianz Parque, em São Paulo. Já o Grêmio joga em casa, contra o Bahia, no sábado (21).

O jogo – Mesmo sendo visitante, o Grêmio teve melhor desempenho no primeiro tempo. Logo aos 6, Borja recebeu na entrada da área, girou e bateu de primeira, mas a bola foi para fora. Aos 16, Alisson finalizou de fora da área e levou perigo ao gol de Walter.

Dois minutos depois, Alisson entrou na área em velocidade e foi tocado por João Lucas. O árbitro foi até a cabine do VAR, revisou o lance e marcou pênalti. Na cobrança, Borja deslocou Walter e abriu o placar.

O Tricolor seguiu pressionando, mesmo em vantagem. Aos 27, Alisson, novamente, chutou da entrada da área, mas errou o gol. Aos 38, por pouco os gremistas não fizeram mais um, quando Douglas Costa levantou na área e Borja cabeceou. Walter fez grande defesa e evitou o segundo.

O Cuiabá voltou melhor para a etapa final. Logo no início, aos 2, João Lucas acionou Clayson, que, livre dentro da área, chutou para fora. Aos 8, Clayson arriscou da intermediária e obrigou o goleiro Gabriel Chapecó a fazer grande defesa.

Em outra oportunidade, aos 39, Cabrera, que fez sua estreia no Cuiabá, cobrou falta na pequena área, Jonathan Cafu não conseguiu o cabeceio e Gabriel Chapecó afastou de soco.

O Dourado esteve muito perto de empatar o jogo, aos 43, quando Clayson, em jogada individual, finalizou da entrada da grande área e a bola atingiu o travessão.

1 Atlético-MG – 37 pontos

2 Palmeiras – 32

3 Fortaleza – 31

4 Bragantino – 28

5 Flamengo – 27

6 Athletico-PR – 23

7 Atlético-GO – 23

8 Ceará – 23

9 Internacional – 21

10 Santos – 21

11 Corinthians – 21

12 Juventude – 19

13 Bahia – 18

14 São Paulo – 18

15 Fluminense – 17

16 Cuiabá – 17

17 Sport – 15 pontos

18 América-MG – 14

19 Grêmio – 13

20 Chapecoense – 4

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Lucas Uebel/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...