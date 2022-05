Flamengo bate o Goiás, alivia a pressão e volta a vencer no Brasileirão

O Flamengo se recuperou no Campeonato Brasileiro e conseguiu uma vitória fundamental também para aliviar o clima. A semana foi marcada por uma crise entre o goleiro Diego Alves e o técnico Paulo Sousa. O rubro-negro dominou o Goiás na maior parte do jogo e venceu por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, pela 7ª rodada. Parte da torcida vaiou após o fim do duelo e também xingou o presidente Rodolfo Landim.

Com uma formação mais ofensiva, o Flamengo teve o controle do jogo praticamente do início ao fim. Faltou um pouco mais de capricho na frente para criar mais chances e construir um placar mais confortável. Na reta final, um susto. Apodi ficou cara a cara com Hugo, mas perdeu.

O Flamengo amargava uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão (eram dois empates e duas derrotas). O clube carioca pula para nove pontos e para a 11ª colocação do torneio. O Goiás continua com oito e está em 14º lugar.

O Flamengo agora tem compromisso pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Nesta terça-feira, o Rubro-Negro recebe o Sporting Cristal, do Peru, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília). O clube carioca, líder do Grupo H, com 13 pontos, já está classificado para as oitavas de final. Pelo Brasileiro, o Fla vai ter um clássico pela frente e enfrenta o Fluminense, domingo, dia 29, às 18 horas (de Brasília), no Maraca. Já o Goiás recebe o Bragantino, sábado, às 16h30 (de Brasília).

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Gilvan Souza/arquivo/assessoria)

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/05/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...