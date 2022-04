Cuiabá perde em casa para o River Plate do Uruguai pela Sul-Americana

O Cuiabá acaba de ser derrotado, em casa, na Arena Pantanal, pelo River Plate do Uruguai. O jogo terminou 2 a 1 para os visitantes.

Os uruguaios abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Dourado diminuiu, mas não conseguiu o empate.

Com o resultado, o Cuiabá cai para 3º lugar no grupo B, com 3 pontos. O River, por outro lado, soma os 3 primeiros pontos na competição, mas permanece na lanterna do grupo. Melgar, do Peru, está em primeiro, seguido por Racing, da Argentina, ambos com 6 pontos. Apenas o melhor colocado segue adiante na competição.

Pela competição internacional, o próximo adversário do Cuiabá será o Racing. O jogo está marcado para a próxima terça-feira (3), na Arena Pantanal.

Antes, o Cuiabá volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário é o Atlético Goianiense. O jogo está marcado para sábado (30) e será disputado na Arena Pantanal.

Pela competição nacional, o Cuiabá apresenta bom desempenho. Até o momento, são duas vitórias e uma derrota, com 6 pontos somados. Atualmente, a equipe está em 4º lugar.

O jogo – O Cuiabá criou a primeira oportunidade aos nove minutos com Elton, que recebeu de Alesson e finalizou ao gol, mas viu Correa fazer a defesa. Quatro minutos depois, foi a vez do River Plate assustar o Dourado com Pablo López. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Brunelli subiu e cabeceou com perigo, mas Walter defendeu, contudo, no rebote, o goleiro não teve chance e Salaberry balançou a rede.

Depois de sofrer o gol, o Cuiabá buscou reagir. Primeiro, Igor Cariús arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Em seguida, Joaquim mandou na área, buscando Elton, mas o atacante não chegou para concluir.

Apesar de esboçar uma reação, o Dourado levou o segundo gol aos 45. Sosa saiu em bom contra-ataque e finalizou para defesa de Walter, mas cedendo mais um rebote, o atacante tocou para Pablo López, que não desperdiçou e ampliou a vantagem.

Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá abriu o placar com Marquinhos. Alesson cruzou na área e Marquinhos completou para o gol aos dois minutos. Em seguida, pelo lado do River, Brunelli cabeceou sozinho e mandou a bola rente à trave.

Após diminuir o marcador, o Dourado pressionou o adversário e deu trabalho para a defesa do River Plate. Felipe Marques aproveitou a sobra após cobrança de falta na área, mas mandou por cima do gol. No final, ainda, Valdívia recebeu na área e cabeceou para fora.

Jornal Folha do Progresso em 28/04/2022

