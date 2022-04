Grêmio vence o Operário fora de casa e sobe na tabela da Série B

O Grêmio conquistou pontos importantes na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Jogando fora de casa, o Tricolor Gaúcho venceu o Operário-PR por 1 a 0.

Em uma partida com intervenções importantes do VAR, Elias foi o autor do gol da vitória gremista.

O resultado coloca o Grêmio na sétima posição da tabela, uma à frente do Operário. Os dois times tem o mesmo número de pontos (5), mas estão separados pelos critério de desempate.

Agora, o Grêmio se prepara para receber o CRB no sábado, às 16h30 (de Brasília). Do outro lado, o Fantasma joga no mesmo dia horário contra o Sampaio Corrêa-MA, fora de casa.

O jogo – A primeira etapa não foi muito movimentada, mas as melhores chegadas foram do Grêmio. Aos 10 minutos, Campaz acertou belo chute de fora da área e Vanderlei foi buscar. O goleiro voltou a fazer boa defesa quando Rodrigo Ferreira chutou de dentro da área e Vanderlei pegou com o pé.

O time da casa respondeu com Ricardinho aos 35 minutos, mas a zaga do Grêmio bloqueou o chute. Assim, os primeiros 45 minutos do jogo terminaram sem gols.

No segundo etapa, Diego Souza caiu na área e o árbitro deu a penalidade. O VAR, porém, foi acionado e anulou a marcação.

Na sequência, aos sete minutos, Elias recebeu cruzamento de Gabriel Teixeira e abriu o placar. O assistente apontou impedimento, mas o árbitro de vídeo entrou em ação novamente, dessa vez validando o gol do Grêmio.

O jogo ficou mais truncado após o gol. O Operário tentou buscar o ataque para empatar a partida, mas não criou chances de perigo. Do outro lado, o Grêmio teve algumas chegadas, mas também não assustou Vanderlei.

