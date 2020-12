Cuiabá perde para a Chapecoense em partida movimentada na Arena Condá

O Cuiabá acaba de perder, por 1 a 0, para a Chapecoense, em intensa partida disputada na Arena Condá, em Chapecó. O jogo foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Cuiabá segue em 5º, com 40 pontos, mas pode perder posições até o final da rodada, nesta quarta-feira. Já a Chapecoense consolida ainda mais a liderança na competição, com 50 pontos, a seis de distância para o vice, América-MG.

O Cuiabá volta a campo no próximo sábado (5), na Arena Pantanal, contra o Botafogo-SP. No mesmo dia, a Chapecoense encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O jogo – As duas equipes fizeram um jogo movimentado no primeiro tempo. Logo aos 2, a Chape errou a saída e a bola acabou sobrando para Felipe Ferreira, que arriscou de fora da área obrigando o arqueiro adversário a fazer grande defesa. Os catarinenses responderam aos 8, quando Anselmo cruzou na área e a bola chegou em Denner, que bateu de esquerda. Matheus Nogueira se esticou e também evitou o gol.

Em novo lance de perigo para os visitantes, Felipe Marques tentou dominar e a bola chegou em Maxwell. De dentro da área, o atacante chutou para fora. Aos 17, Anselmo recebeu na entrada da área e arriscou chute. O goleiro do Cuiabá tentou defender sem dar rebote, mas se atrapalhou e por pouco não levou um frango.

O Cuiabá voltou a dar trabalho no campo de ataque, aos 20, quando Felipe Marques recuperou e bateu firme de fora da área. A bola saiu rente à trave defendida por João Ricardo. Menos de 1 minuto depois, a Chape quase fez o gol. Paulinho Mocellin cruzou na área e Eduardo Kunte tentou tirar de carrinho, mas jogou contra o próprio gol. No reflexo, Matheus Nogueira defendeu.

Aos 25, Aylon avançou e chutou de longe. Matheus espalmou com rebote. Aos 35, o Cuiabá respondeu com Auremir. O volante recebeu a bola, invadiu a área e chutou entre as pernas do zagueiro. João Ricardo fez grande defesa. No último lance importante do primeiro tempo, Aylon arriscou da entrada da área e mandou por cima do gol.

A Chape voltou com tudo para o segundo tempo. Aos 2 minutos, Denner recebeu na área e finalizou. Matheus Nogueira fez grande defesa e evitou o gol. Aos 7, Anselmo cruzou para Denner, que ajeitou para Anderson Leite finalizar. A bola passou por cima da meta defendida pelo goleiro cuiabano. Aos 9, Matheus Ribeiro tabelou, entrou na área do Cuiabá e finalizou. Novamente, o arqueiro do Auriverde fez boa defesa.

O Cuiabá conseguiu a primeira chance do segundo tempo aos 14, quando Felipe Marques avançou pela esquerda, invadiu a área e tentou o toque por baixo. O goleiro da Chape conseguiu tocar na bola e mandou para escanteio.

O gol dos donos da casa saiu menos de 1 minuto depois. Denner recebeu na intermediária, levantou a cabeça e cruzou na área. Anselmo Ramon tentou alcançar, mas não conseguiu tocar na bola, que passou por todo mundo e acabou no fundo do gol.

Após o revés, o Cuiabá tentou pressionar com Romário, que arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Aos 30, o Dourado voltou a levar perigo, com Felipe Marques. Após tabelar com Maxwell, o atacante finalizou e a bola passou perto do gol.

Aos 34, o juiz anulou gol de Mike. O árbitro viu impedimento do camisa 17, que recebeu de Paulinho e chutou da entrada da área. O atleta teve outra boa oportunidade pouco depois, quando bateu da ponta esquerda e mandou por cima do gol de Matheus. Aos 38, Paulinho cobrou falta direto para a área. Sem desvio, a bola saiu com perigo pela linha de fundo.



