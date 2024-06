Messi quebra recorde e Argentina vence o Canadá na abertura da Copa América 2024

(Foto: Conmebol/Divulgação)- Equipes se enfrentaram na noite desta quinta-feira (20), no estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A Argentina venceu a seleção do Canadá por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (20), na partida que abriu a Copa América 2024 no estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Julián Álvarez e Lautaro Martínez marcaram os gols da equipe argentina, que defende o título da competição.

Com a vitória, a seleção comandada por Lionel Scaloni assumiu a liderança do grupo A, somando 3 pontos. Chile e Peru completam o grupo. Os argentinos se preparam para o próximo jogo, que será contra o Chile no dia 25. Enquanto isso, os canadenses enfrentarão o Peru no mesmo dia.

O jogo foi especial para o craque Messi, que quebrou o recorde de partidas disputadas na competição. O camisa 10 alcançou a marca de 35 jogos, distribuídos ao longo de sete edições diferentes da Copa América, superando o chileno Sergio Livingstone, que tinha 34 jogos.

Messi está próximo de atingir outra marca pessoal. Com 13 gols na Copa América, o craque argentino pode se tornar o maior artilheiro da história da competição. Ele tem apenas quatro gols a menos que seu compatriota Norberto Méndez e o brasileiro Zizinho, que somam 17 gols marcados. Os jogadores Vargas, do Chile, e Guerrero, do Peru, ambos com 14 gols, também estão participando da Copa América 2024.

A seleção brasileira, que está no grupo D com Colômbia, Costa Rica e Paraguai, estreia na próxima segunda-feira (24) em Los Angeles, às 22h, contra a Costa Rica.

Fonte: O Tempo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2024/09:10:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...