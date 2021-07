Cuiabá perde para o Flamengo na Arena Pantanal e segue sem vencer no Brasileirão

O Cuiabá acaba de perder por 2 a 0 para o Flamengo, em jogo disputado na Arena Pantanal. Os gols do Rubro Negro foram marcados por Pedro, no primeiro tempo, e Thiago Maia, no final da segunda etapa.

Com o resultado, o Cuiabá segue sem vitória no Campeonato Brasileiro. Até agora, a equipe acumula 4 pontos, alcançados com 4 empates. Neste momento, o Dourado está em 18º e na zona de rebaixamento. O time, no entanto, tem duas partidas a menos. Já o Flamengo subiu para o 6º lugar, com 12 pontos.

O Cuiabá volta a campo no próximo domingo (4), contra o Atlético-MG, na Arena Pantanal. No mesmo dia, o Flamengo encara o Fluminense na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O jogo – O Flamengo começou a partida no campo de ataque. Logo aos 6, Michael partiu para cima da marcação, abriu espaço e chutou por cima do gol. Menos de três minutos depois, o Rubro Negro abriu o placar, após boa roubada de bola. João Gomes avançou na área e tocou para Pedro empurrar para o fundo da rede.

O Cuiabá teve a primeira grande oportunidade aos 18. Elton foi lançado e emendou um voleio, mas pegou mal e jogou para fora. O Flamengo respondeu com Vitinho, que chutou de fora da área e viu a bola explodir em Paulão e sobrar limpa para Bruno Henrique. O atacante dominou e finalizou, mas Walter fez grande defesa.

No final do primeiro tempo, Matheuzinho avançou pela direita e finalizou com perigo. A bola passou perto da trave direita de Walter.

Na volta do intervalo, o Cuiabá teve uma grande oportunidade para abrir o placar no minuto inicial. Clayson lançou Danilo, que saiu cara a cara com o goleiro Gabriel Batista. O atacante acabou chutando para fora.

Aos 6, o Flamengo reagiu com Vitinho, que invadiu a área e bateu cruzado para a defesa de Walter. Aos 13, o Rubro-Negro chegou novamente com perigo. Bruno Henrique escapou pela esquerda e tocou no meio para Pedro. O atacante tentou o chute, mas mandou por cima do gol.

Na metade do segundo tempo, o Cuiabá chegou a ter um gol anulado por impedimento, para desespero do técnico Luiz Fernando. O Dourado conseguiu ter mais controle de meio campo nos minutos seguintes, mas não traduziu em chances claras de gol.

Já o Flamengo conseguiu três boas oportunidades no final do jogo. Na última delas, aos 46, Muniz avançou e tocou para Thiago Maia. O volante dominou e tocou na saída de Walter, dando números finais à partida.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...