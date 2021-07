Durante abordagem, PM de Novo Progresso prende foragido da justiça de Roraima

Novo Progresso- Durante abordagem, PM prende foragido da justiça (Foto:Divulgação PM)

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Novo Progresso nesta quinta-feira, 01 de julho de 2021.

Os militares faziam patrulhamento no comando do Tenente Carlos, Soldado Weverton e Gilberto, na rodovia BR 163 quando depararam com um veículo suspeito com alguns ocupantes, entre eles estava ”Rosinaldo Lopes Bezerra” com mandado de prisão pendente de cumprimento, expedido pela COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ – RR), oriundo do processo n° 0024212-74.2009.8.23.0060. A PM verificou no banco de dados policiais que havia mandado de prisão para ele.

Rosinaldo cometeu o homicídio em Roraima, atirando fatalmente contra o pescoço da vítima.

Conforme consta no TJRR , Rosinaldo teve benefício concedido ao reeducando o benefício da saída temporária e não retornou.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.

