Cuiabá perde para Palmeiras e segue na lanterna do Brasileirão

O Cuiabá perdeu, há pouco, na Arena Pantanal, por 2 a o para o Palmeiras, na quarta rodada da Série A do Brasileiro e segue na lanterna sem pontuar. Lázaro e Estevão marcaram para o Verdão que conquistou a segunda vitória subiu para 6º com 8 pontos.

O Palmeiras, aos 9 minutos, com Piquerez mandou cruzamento pelo meio da área, mas Marllon cortou. Isidro Pitta, aos 14 minutos, aproveitou rebote para o Cuiabá, na sequência do escanteio, chutou de dentro da área mas a zaga palmeirense defendeu. O Dourado ainda teve outra chance, aos 27 minutos, com Matheus Alexandre, ao entrar pela direita e fazer cruzamento rasteiro, mas sem destinatário ao alcance.

O Palmeiras abriu o placar aos 45 minutos, com gol de Lázaro. Luis Guilherme fez cruzamento para a área, o atacante subiu mais que os zagueiros e cabeceou para o fundo do gol: 1 a 0.

No segundo, o Cuiabá tentou reagir aos 5 minutos. Matheus Alexandre ganhou na força de Piquerez, mas não caprichou no cruzamento para a área. Fernando Sobral chutou forte da entrada e Weverton fez grande defesa. O Palmeiras seguiu superior no confronto. O volante Gabriel Menino, aos 11, arriscou e a bola saiu pela linha de fundo.

O segundo gol do Verdão saiu aos 23 minutos. Estêvâo foi derrubado na grande área, o árbitro marcou pênalti, ele mesmo cobrou e fez 2 a 0. O Dourado seguia com dificuldades no setor de criação e esbarrando na eficiente zaga palmeirense. Rikelme, aos 35 minutos, criou bom lance para o Cuiabá. Ele cruzou rasteiro e por pouco não alcançou André Luís para complementar com gol de carrinho. No finalzinho, o Cuiabá quase diminuiu. Bruno Alves chutou forte e passou raspando a trave.

O próximo confronto do Cuiabá é pela Sul-Americana e será na capital mato-grossense, contra o Metropolitanos, da Venezuela, pela quarta rodada. O Dourado vem de empate na competição.

Fonte: Só Notícias/Guilherme Araújo (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2024/06:31:56

