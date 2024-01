Palmeiras perde para time estreante na Copinha e está fora da competição

O time alviverde foi derrotado pelo Aster, da cidade de Itaquaquecetuba-SP, por 1 a 0.

O sonho do Palmeiras de se tornar o primeiro time a conquistar a Copinha, três vezes seguidas chegou ao fim. Na noite desta segunda-feira (15), o time alviverde foi derrotado pelo Aster, da cidade de Itaquaquecetuba-SP, por 1 a 0 pela terceira fase e se despediu da competição.

Os times se enfrentaram na Arena Barueri, em Barueri, e o único gol da partida saiu no segundo tempo, marcado por JeanTadeu. Agora, o Aster enfrentará o Atlético Guaratinguetá, que eliminou o Taubaté ao vencer por 2 a 0.

Em 2022, o Palmeiras garantiu sua primeira taça na história ao vencer o Santos. No ano seguinte, repetiu a dose, batendo o América-MG. A lista de bicampeões ainda conta com Corinthians, Atlético-MG, Ponte Preta e Santos.

Antes do jogo do Palmeiras, outras quatro partidas foram realizadas. Além do Atlético Guaratinguetá, Coritiba, Ibrachina e Botafogo-SP avançaram às oitavas de final, eliminando Juventus, Vitória e Sfera-SP, respectivamente.

As oitavas de final começarão a ser disputadas nesta terça-feira (16) com quatro jogos. Os outros quatro serão realizados na quarta-feira (17). O mata-mata seguirá ainda com as quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2024/09:57:42

