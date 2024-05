Comissão Tripartite se reúne para acompanhar a concessão da BR-163

Encontro teve caráter consultivo e fiscalizatório (Foto:Reprodução/Divulgação)

Maio, 2024. – A Comissão Tripartite da BR-163 se reuniu no fim do mês de abril com o objetivo de estabelecer um canal permanente de diálogo com as diversas partes interessadas na concessão da rodovia, sob gestão da Via Brasil BR-163.

Concessionária, associações e representantes de órgãos públicos debatem sobre a concessão da BR-163

A Comissão, parte integrante do contrato de concessão da BR 163, foi formada por representantes da concessionária, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (AMPORT), Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA) e Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) e teve caráter consultivo e fiscalizatório sobre o Contrato da Concessão.

O Diretor-Presidente da concessionária Via Brasil BR-163, Ricardo Barra, esclareceu aos representantes o histórico do contrato de concessão, desde sua licitação até a fase atual. O objetivo dessa 1ª reunião foi discutir a minuta do regimento interno da comissão, que terá reuniões semestrais com possibilidade de convocação de pautas extraordinárias, caso necessário, além de ouvir dos usuários e partes interessadas, sugestões para melhorar os serviços prestados pela concessionária.

O Diretor Presidente da AMPORT, Flávio Acatauassú, discorreu sobre a importância de que essas reuniões sejam plurais, ouvindo diversas vozes interessadas na concessão da BR 163. Na ocasião, pontuou a necessidade de avanço do cronograma para implantação dos acessos de Miritituba, Santarenzinho e Itapacurá, também previstos na concessão, além da necessidade de implantação de pátio e posto fiscal da PRF no município de Itaituba.

Na ocasião, Paulo Rychardson, Coordenador Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária de Mato Grosso da ANTT, ressaltou a importância da comissão como um canal de comunicação entre a ANTT e usuários e falou sobre a importância da atuação da agência como coordenação de fiscalização responsiva.

Fonte: FSB Comunicação – Assessoria de Imprensa | AMPORT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/05/2024/06:31:56

