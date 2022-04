Cuiabá vence o Juventude fora de casa e chega a 2ª vitória no Brasileirão

Em partida disputada, há pouco, pela terceira rodada, o Cuiabá venceu o Juventude por 1 a 0, fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi e chegou a segunda vitória no Brasileirão.

O centroavante Élton foi mais uma vez decisivo e marcou de pênalti aos 35 minutos da segunda etapa. Foi o 10° gol do artilheiro na temporada. Com o triunfo o Cuiabá chegou a seis pontos e assume a quarta posição.

Em um duelo equilibrado, o Juventude chegou a ter um pênalti a seu favor no início da segunda etapa, mas o atacante Pitta acertou o travessão. Na reta final do confronto, o zagueiro da equipe gaúcha Vitor Mendes tocou a bola com a mão e ,após análise do VAR, o juiz confirmou o pênalti, que foi convertido pelo atacante do Dourado.

O Cuiabá volta a campo na próxima quarta-feira, pela terceira partida da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o River Plate do Uruguai, às 18h15, na Arena Pantanal. Pelo Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Pintado duela contra o Atlético Goiainiense, no sábado, também na Arena Pantanal.

O jogo – A equipe gaúcha chegou com Yuri Lima, aos 3 minutos, quando acionou o atacante Capixaba, que dominou e arriscou da intermediária. O chute saiu forte, mas Walter caiu para fazer a defesa sem dar rebote.

A equipe gaúcha voltou a atacar com 11 minutos. Pitta recebeu bola lançada na área por Rodrigo Soares e finalizou por cima do gol de Walter. O Cuiabá respondeu aos 16 com Valdívia na cobrança de falta. O meio-campista arriscou de longe, mas César estava bem posicionado e fez a defesa.

O cronômetro marcava 24 minutos da primeira etapa, quando Pitta tocou para o volante Yuri Lima, que disparou o chute que passou ao lado da meta do Dourado. Logo depois, aos 30, André pelo Cuiabá recebeu um passe do Rodriguinho, mas ficou sem ângulo e finalizou pela rede do lado de fora.

Na reta final da primeira etapa, Valdívia apareceu bem novamente. Felipe Marques recebeu pelo lado e levantou a bola para o meio-campista, que cabeceou e a bola bateu no travessão.

Logo no início do segundo tempo, aos 2 minutos, o lateral-direito João Lucas chegou trombando no adversário e o juiz marcou pênalti para o Juventude. O atacante Pitta foi para a cobrança, mas chutou forte no travessão. Com 15 minutos o Juventude chegou duas vezes seguida. Primeiro foi com Óscar Ruiz, que dominou e chutou para fora da área. Logo depois Walter defendeu uma bola desviada no chute de Jean.

Aos 30 minutos Rodriguinho apareceu bem e ficou muito perto de fazer o gol. O camisa 10 disparou, passou por dois, entrou na área e finalizou com o pé esquerdo, exigindo boa defesa do goleiro César. Dois minutos depois, Rodriguinho apareceu outra vez com perigo. Dessa vez o meio-campista acertou um grande chute na entrada da área e o arqueiro do time gaúcho realizou uma ótima defesa.

A pressão seguiu e deu efeito para o Cuiabá. Com 35 minutos o VAR chamou o árbitro, que marcou um pênalti para a equipe mato-grossense após toque no braço do zagueiro Vitor Mendes, que reclamou muito e foi expulso. O artilheiro Élton chutou bem no canto e abriu o marcador para o Cuiabá.

Com o placar a seu favor e um jogador a mais, o Cuiabá apenas administrou o resultado até o final da partida. Pintado mexeu na equipe e reforçou o sistema defensivo. Final de jogo e vitória do Dourado fora de casa.

(As informações são Só Notícias/Kelvin Ramirez – foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 25/04/2022/08:43:31

