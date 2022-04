Palmeiras bate o Corinthians no dérbi, faz 3 a 0 e conquista a primeira vitória no Brasileirão

O Palmeiras enfim conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2022. O Verdão venceu, há pouco, com autoridade, o clássico contra o Corinthians por 3 a 0, na Arena Barueri, pela terceira rodada do torneio.

O Alviverde precisou de pouco tempo para construir o triunfo. Após iniciar o jogo pressionando, a equipe aproveitou um apagão da defesa adversária para marcar dois gols em menos de cinco minutos. Aos 14 da etapa inicial, Gustavo Gómez abriu o placar e, aos 18, Rony ampliou. Já aos 25 do segundo tempo, Dudu deu números finais ao Derby.

Com o resultado, o Palestra subiu para a quinta colocação do Brasileirão, com cinco pontos. O Timão, por sua vez, segue na liderança, com seis, mas pode ser ultrapassado pelo Atlético-MG, que visita o Coritiba nesta rodada.

Agora, o Corinthians volta a campo na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Boca Juniors, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Palmeiras visita o Emelec-EQU na quarta-feira, às 21 horas.

O jogo – Jogando com o apoio de sua torcida, o Verdão iniciou a primeira etapa pressionado os rivais. Com menos de um minuto, Zé Rafael ficou livre na intermediária e arriscou perigoso chute. Na sequência, foi a vez de Danilo tentar. O volante pegou a sobra na entrada da área e finalizou por cima.

Já aos 14, a pressão deu resultado. Após precisa cobrança de escanteio de Raphael Veiga, Gustavo Gómez subiu mais que a defesa alvinegra e testou firme para abrir o placar.

Mesmo em vantagem, a equipe de Abel Ferreira não tirou o pé do acelerador. Aos 17, Veiga cobrou falta na entrada da área e obrigou Donelli a fazer ótima defesa. No lance seguinte, no entanto, nada impediu o segundo gol dos mandantes.

E o tento foi praticamente idêntico ao primeiro. Veiga cobrou escanteio, Rony se antecipou à marcação e cabeceou no cantinho para ampliar. Cinco minutos depois, o camisa 10 teve a chance de marcar mais um. O atacante recebeu ótimo passe de Dudu, entrou na área e bateu pelo lado.

A partir de então, o Corinthians tentou entrar no jogo. Os visitantes passaram a dominar a posse de bola, porém encontraram muitas dificuldades para levar perigo.

A melhor chance saiu aos 33. Róger Guedes tabelou com Paulinho, chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. No meio do caminho, no entanto, a zaga afastou. Já aos 41, o camisa 9 tentou em cobrança de falta da intermediária, mas mandou por cima.

Na volta do intervalo, o Palmeiras voltou a assustar. Zé Rafael foi acionado na entrada da área, cortou para o meio e mandou uma bomba no travessão. No rebote, Dudu chutou na rede pelo lado de fora. Com cinco minutos, Piquerez partiu com liberdade e arrematou por cima.

Do outro lado, o Alvinegro seguia com dificuldades para levar perigo. Aos 10, Renato Augusto tabelou na entrada da área e finalizou fraco para tranquila defesa de Weverton.

Enquanto isso, o Verdão apostava nos contra-ataques para tentar matar o jogo. E foi exatamente assim que saiu o terceiro. Com o relógio marcando 25 minutos, Zé Rafael ganhou a bola de João Victor e enfiou ótima bola para Dudu. O atacante, então, disparou pela direita, cortou para o meio e bateu no cantinho, sem chances para Donelli.

Já aos 41, quase saiu o quarto. Navarro recebeu grande passe de Zé Rafael, invadiu a área e tentou tocar por cima de Donelli, mas o goleiro conseguiu abafar o chute e impedir o tento.

Nos minutos finais, os anfitriões apenas controlaram o resultado até o apito final do árbitro para celebrarem a sua primeira vitória no Brasileirão. (As informações são da Gazeta Esportiva – foto: Cesar Greco/assessoria/arquivo).

