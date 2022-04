Violenta colisão entre caminhonete e carro deixa 3 mortos em Terra Nova do Norte no Mato Grosso

Violenta colisão entre caminhonete e carro deixa 3 mortos em Terra Nova do Norte; necropsia é feita no IML Sinop

O grave acidente foi esta manhã, entre uma Toyota SW4 prata e o Fiat Uno branco, em uma estrada na área rural em Terra Nova do Norte. Eduardo Luiz Sandri, 24 anos, sua esposa Kamila Silva, 26 anos, e a filha de 2 anos, que estavam no Uno, faleceram no local. A confirmação foi feita ao Só Notícias pela Polícia Civil.

Outra criança, um menino, que estava no veículo foi socorrida e encaminhada ao hospital municipal. O atual estado de saúde dela não foi divulgado. O condutor da caminhonete ficou ferido e também foi encaminhada a unidade de saúde.



O Corpo de Bombeiros de Colíder chegou a ser acionado para ajudar na ocorrência. As vítimas residiam em Terra Nova.

A Polícia Civil de Terra Nova e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sinop estiveram no local para iniciar as análises necessárias e vão esclarecer as causas do acidente que ainda não foram apontadas.

A necropsia foi feita, neste domingo, à noite, no Instituto Médico Legal em Sinop. Uma fonte informou que as vítimas tiveram politraumatismo.

Os locais de velório e sepultamentos estão sendo confirmados.

