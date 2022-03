Enfermeira é encontrada morta no estacionamento do PA onde trabalhava, no Norte de SC

(Foto: Arquivo Pessoal) – Ela foi achada desacordada dentro do próprio carro

A enfermeira Vanessa Caroline da Silva Santos, 38 anos, foi encontrada desacordada dentro do próprio carro no estacionamento do Pronto Atendimento (PA) Norte, em Joinville, na madrugada deste domingo, 20. Ela estava em horário de descanso, durante o expediente, quando foi achada por colegas de serviço. (As informações são da Redação/omunicipioblumenau).

A equipe de profissionais do PA Norte prestou atendimento , mas o óbito foi confirmado por volta das 4h20. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e deverá periciar o corpo de Vanessa para apontar a causa da morte.

A enfermeira era contratada da Prefeitura de Joinville desde 2016. Em 2019, ela passou a atuar na enfermagem do PA Norte.

A Prefeitura de Joinville está prestando apoio à família e providencia suporte psicológico para os servidores da unidade que atuavam com Vanessa e compartilhavam uma relação de admiração e amizade.

Luto

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Vanessa. O Sinsej – Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville – também lamentou a morte da profissional.

A enfermeira também foi elogiada pelo trabalho e dedicação aos pacientes. “Lamento imensamente. Eu a conhecia. Personificação do bom atendimento”, disse um colega.

“Uma pessoa boa, grande profissional, meus sentimentos a família!”, comentou outra conhecida de Vanessa. “Seu sorriso era contagiante”, dizia outra comentário.

