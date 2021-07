Cursos gratuitos com certificação são oferecidos pela FECAP

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Estudantes que desejam adicionar conhecimento à sua formação acadêmica e enriquecer o currículo podem fazer um dos cursos gratuitos e on-line da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado ( FECAP ). As especializações são nas áreas de Gestão, Finanças, Soft Skills e Educação estão disponíveis no site da instituição.

