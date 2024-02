Daniel Alves: juíza adia depoimento para quarta-feira (7)

Daniel Alves está sendo julgado em Barcelona pela acusação de estupro. Defesa pediu suspensão, mas juíza negou e determinou que jogador preste depoimento no fim do julgamento.

Nesta segunda-feira (5), em Barcelona, teve início o julgamento de Daniel Alves, lateral-direito brasileiro, que enfrenta a acusação de estupro feita por uma mulher de 23 anos. O crime teria ocorrido em uma casa noturna da cidade catalã às vésperas do Réveillon de 2023.

A defesa do jogador, liderada pela advogada Inés Guardiola, solicitou a suspensão da audiência, alegando investigações iniciais sem o conhecimento do atleta e outros pontos.

A juíza Isabel Delgado Pérez negou o pedido de suspensão, mas concordou com a solicitação para que o depoimento de Daniel Alves seja prestado no final da audiência, após as oitivas da denunciante, testemunhas e peritos. O julgamento está programado para encerrar nesta quarta-feira (7).

A defesa do ex-jogador da Seleção Brasileira argumentou que houve um “julgamento paralelo” pela imprensa e destacou questões financeiras, mencionando as dívidas de quase R$ 3 milhões que Daniel Alves possui com a Fazenda da Espanha. Além disso, alegaram que o atleta estava alcoolizado na noite do ocorrido.

Daniel Alves, ao chegar ao tribunal, foi escoltado pela polícia e entrou pela porta dos fundos. A família do jogador – incluindo o irmão Ney Alves e a mãe Lúcia Alves – compareceu ao julgamento.

Fonte: G1

