Criminosos invadem hospital e decapitam paciente na maca

Gabriel estava internado desde o último dia 12 de dezembro do ano passado em estado grave, após ser baleado durante um tiroteio. Um homem foi morto no confronto.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima fazia parte de uma facção criminosa que rivalizava com traficantes locais. O assassinato teria sido uma retaliação.

