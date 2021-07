Datena é pré-candidato à presidência após se filiar ao PSL

O PSL é o sexto partido a abrigar por Datena |Foto: Reprodução

O apresentador José Luiz Datena vai concorrer em 2022 como uma opção de centro, mesmo se filiando a um partido considerado de direita, o mesmo que elegeu Bolsonaro em 2018.

O apresentador da Band José Luiz Datena pegou os fãs e telespectadores de surpresa, na tarde desta terça-feira (06), ao assinar sua ficha de filiação ao PSL. A informação é da colunista Bela Megale, do jornal O Globo.

De acordo com o jornal, Datena deve ser lançado como pré-candidato à Presidência da República em 2022 como uma opção de centro. No último dia 28, o comunicador participou de um jantar com o presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), para acertar detalhes da filiação.

Também participaram do encontro o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (sem partido-RJ) e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O PSL é o sexto partido a abrigar por Datena. Ele já passou pelo PT, onde ficou por 13 anos, PP, PRP, DEM e mais recentemente MDB. Chegou a ser pré-candidato a prefeito e vice-prefeito de São Paulo por seus três últimos partidos. Em 2018, não quis concorrer ao Senado. Já em 2020, ele foi cotado para ser vice na chapa de Bruno Covas (PSDB), mas anunciou em agosto em seu programa na televisão que não seria candidato.

Com informações O Globo

