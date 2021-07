Homem tem surto psicótico e apedreja ambulância em Santarém

O homem atirou pedras em direção a ambulância acertando na parte de cima do para-brisa. Em seguida, deu duas pedradas na lateral da ambulância, onde quase acertou o enfermeiro identificado por Josiel. | Foto:Reprodução

Segundo informações, ele inclusive já havia agredido uma idosa que saia do Hospital Regional do médio Baixo Amazonas.

Um episódio deixou pessoas assustadas e preocupadas em Santarém, no oeste paraense. Ele estava em um surto psicótico e apedrejou uma ambulância.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) receberam uma chamado para conduzir um homem não identificado ao pronto-socorro. O suspeito estaria em um surto psicótico enquanto segurava um pedaço de madeira. Ele inclusive já havia agredido uma idosa que saia do Hospital Regional do médio Baixo Amazonas.

A ambulância se deslocou para frente do hospital e ao chegar, foi recebida com batidas de madeira na sua porta. Os socorristas acionaram apoio da Polícia Militar, que enviou uma equipe do grupo tático operacional para usar balas de borracha, caso fosse preciso.

O homem avistou a viatura da polícia e invadiu o local. A ambulância o seguiu para informar para viatura policial o paradeiro do mesmo. O homem atirou pedras em direção a ambulância acertando na parte de cima do para-brisa. Em seguida, deu duas pedradas na lateral da ambulância, quase acertando o enfermeiro que estava no veículo.

Na tentativa de conter o homem, a polícia o alvejou com balas de borracha. Ele foi conduzido até a delegacia de Santarém, e após os procedimentos, seguiu ao pronto-socorro para ser sedado e medicado.

Além disso, um laudo policial deve ser feito para que haja uma solicitação à Secretaria de Saúde para a troca do para-brisa danificado. O serviço deve demorar cerca de um mês para ficar pronto.

Com informações Edinei Silva

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...