Deborah Secco desmaia após cena de sexo com vários homens

(Foto:Reprodução) – Estrela de “Bruna Surfistinha”, Deborah Secco revelou detalhes dos bastidores de uma das cenas mais icônicas do filme: a personagem fazendo sexo em sequência com vários homens. Doze anos depois, a atriz revelou ter desmaiado durante as gravações da “fila do vintão”.

“Fiz as cenas e aí era para gravar um clipezão com vários clientes, até que eu desmaio em cima de um deles… Muito calor e os homens suando em cima de mim”, começou explicando sobre o desconforto que sentiu, apesar reconhecer que estava à vontade com o elenco.

Ela então revelou ter participado da seleção de atores das cenas de sexo. ‘A maioria dos atores foram escolhidos por mim para que eu me sentisse o mais confortável possível. Mas é muito desconfortante, aquele lugar, o cheiro, o calor, aquelas pessoas suadas em cima de mim, e eu também sem roupa. Estava o tempo inteiro exposta”, completou a atriz, que é nome certo no remake de “Elas Por Elas”, na fila da faixa das 18h da Globo.

Deborah, que já tinha levantado uma polêmica sobre o tabu da anatomia feminina (“lavou está nova”, lembrou ainda que ao chegar em casa depois do dia de trabalho, a ficha caiu. Ela ficou mal. “Tomei um banho e esfregava meu corpo. Ficava pensando: ‘meu Deus imagina a dor dessas meninas, eu não fiz nada e só de buscar essa energia já me dói tanto, imagina a dor dessas meninas’”, explicou sobre a experiência muito próxima do real para retratar a história de Raquel Pacheco: “Era uma dor profunda e eu chorava de soluçar”.

