Decepção-Mãe entrega filho à polícia após ser agredida e roubada no DF

Segundo a mulher, que não teve a identidade revelada, a situação já ocorria há mais de dois anos

Incoformada com a atitude do filho de 17 anos, uma mãe recorreu à polícia para denunciar e prender o adolescente, de 17 anos, por agressão e roubo. O caso aconteceu em Brasília, no Distrito Federal. O menor teria agredido a mulher e roubado o cartão de crédito dela. Segundo a denunciante, que não teve a identidade revelada, a situação já ocorria há mais de dois anos.

A mãe do jovem estava em um ponto de ônibus no Lago Sul, quando o filho roubou o cartão do banco, relatou o Extra. A polícia estava no local e a mulher decidiu contar aos agentes o que havia acontecido. O menino também era usuário de drogas. Ele tentou fugir quando foi abordado, mas acabou sendo apreendido pela corporação.

Antes da apreensão, o jovem foi “extremamente agressivo”. O menor foi autuado por infrações análogas aos crimes de resistência, desobediência, desacato, injúria e lesão corporal. “Luta há mais de dois anos para tirar o filho do mundo crime”, disse a mãe à polícia.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...