Defensor público-geral anuncia números recordes de atendimentos prestados pela DPE no Pará

(Foto:Reprodução) – A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE) duplicou o número de atendimentos prestados à população em 2023, quando comparado com o ano anterior. Foram 2.306.480 pessoas que receberam algum tipo de serviço oferecido pelo órgão. Em 2022, foram 1.588.634. Em 2021, 1.074.806. Já em 2020, 355.615 houve atendimentos e 858.738 em 2019.

“Esse crescimento representa um esforço contínuo da Defensoria Pública em ampliar seu alcance e proporcionar assistência jurídica a um número cada vez maior de cidadãos. Esses números refletem o papel fundamental desempenhado pela DPE na garantia dos direitos e na promoção da igualdade social para a comunidade paraense”, avalia o defensor público-geral do Estado, João Paulo Lédo.

Os principais serviços oferecidos envolvem questões jurídicas de família, como guarda de filhos, alimentos, inventários e ações cíveis em geral. Também são procuradas pela população a regularização de documentos, como retificações de certidões, e a emissão de RG, CPF, carteira de trabalho digital e título de eleitor.

Ainda na avaliação de Lédo, para este ano, a expectativa é de que o número de pessoas beneficiadas pela Defensoria seja bem maior, com a inauguração das novas sedes em Oriximiná, Santa Izabel e Mosqueiro. “Com essas entregas, nós queremos chegar a mais pessoas, fazendo cumprir o papel da Defensoria Pública, como instrumento de orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, àqueles que mais precisam”, comenta o defensor público-geral do Pará.

Lédo também destaca a ajuda da inteligência artificial para chegar cada vez mais longe. “O nosso planejamento para este ano conta com o lançamento de um aplicativo baseado em inteligência artificial que irá nos ajudar a chegar mais longe. Isto certamente será um divisor de águas, pois visa resolver um dos nossos maiores desafios, que são as portas de entrada/agendamento dos atendimentos”, explica.

Fonte:Texto: Agência Eko e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/07:16:46

