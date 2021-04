Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em Novo Progresso

A cidade de Novo Progresso, em especial, vive a situação excepcional de uma emergência causada por enxurradas, alagamentos com desabrigados e enfermos. A medida foi publicada nesta terça (27) no Diário Oficial da União.

“O decreto municipal com reconhecimento nacional, autoriza o prefeito a solicitar recursos”.

Ainda segundo o decreto municipal a chuva intensa na região do município provocou um forte escoamento que afetou pontes e estradas, deixando cerca de 1.992 (mil novecentas e noventa e duas) pessoas afetadas devido a intrafegabilidade das estradas vicinais.

Atingidos

A inundação tem atingindo, direta e indiretamente, cerca de 3.574 (três mil quinhentos e setenta e quatro) pessoas, totalizando 1.654 (mil seiscentas e cinquenta e quatro) desalojados e 17 (dezessete) desabrigados e 91 (noventa e uma) enfermas até o momento.

As outras 1.992 (mil novecentas e noventa e duas) pessoas que estão afetadas devido a intrafegabilidade das estradas vicinais.

Ainda conforme o decreto as pessoas afetadas em sua maioria são as pessoas que residem na área rural do município (65% da população reside na área rural), conforme decreto que teve base de dados os detalhamentos e o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC, responsável pelas ações de defesa civil no Município, relatando a ocorrência deste desastre é FAVORÁVEL à declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

Recurso

Após a publicação do reconhecimento federal, os municípios podem solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura danificada pelos desastres. Com base nas informações enviadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres Naturais (S2iD), a equipe técnica da Defesa Civil nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada Portaria no DOU com a especificação do valor a ser liberado.

Polêmica

O decreto gerou polêmica nas redes sociais e na câmara municipal entre os vereadores que solicitaram documentos para analisar o decreto.

Os dados apresentados no decreto foram contestados, o município não teve desalojados e desabrigados e os números de 65% de pessoas moradores no interior do município também foi contestado – de onde o prefeito tirou este número? Contestaram. O presidente da câmara municipal chegou a comentar a matéria em pauta dizendo que os dados são mentirosos. O prefeito em entrevista na rádio comunitária disse que o decreto tem objetivo de arrecadar mais recursos, não explicou os dados que foram questionados.

Redes sociais

As redes sociais movimentaram rapidamente no questionamento dos dados do decreto, apresentados pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Defesa Civil Municipal, que fizeram o levantamento dos danos e identificaram os seguintes danos humanos, estimando um total de 3.754 pessoas afetadas, assim sendo discriminadas: 1.654 pessoas desalojadas, 17 pessoas desabrigadas, 91 pessoas Enfermas e 1.992 pessoas que estão afetadas devido a intrafegabilidade das estradas vicinais.

